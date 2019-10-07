Количество электронных терминалов в РТ растет вдвое быстрее банкоматной сети

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Рост популярности безналичных платежей среди татарстанцев напрямую связан с развитием платежной инфраструктуры республики. Число терминалов для оплаты товаров картой растет в два раза быстрее, чем количество банкоматов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Диляра Хабибуллина.

По ее словам, количество банкоматов в Татарстане за последний год выросло на 9%, достигнув отметки в 5,9 тыс. устройств.

«При этом опережающими темпами растет число электронных POS-терминалов — устройств, с помощью которых вы можете расплатиться картой в магазинах. Их число у нас сейчас достигает 69 тыс. штук. За год прирост составил 16%, что заметно опережает процент роста сети банкоматов. При таком уровне развития инфраструктуры необходимость посещать банковские офисы возникает все реже», — заключила Диляра Хабибуллина.

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