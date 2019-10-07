Нацбанк по РТ: На каждого работающего татарстанца приходится по 3-4 банковские карты

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). По итогам I полугодия 2019 года у татарстанцев на руках находятся 7,3 млн банковских карт — в среднем по 3-4 карты на каждого трудящегося жителя республики. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» сообщила заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Диляра Хабибуллина.

«Ежедневно татарстанцы совершают более 2 млн транзакций по оплате товаров и услуг. Если сравнивать с прошлогодними показателями, то количество операций по банковским картам выросло на 33%, а их объем — на 15%», — отметила Хабибуллина.

Он добавила, что в целом по Татарстану за I полугодие 2019 года совершено 244 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на общую сумму около 206 млрд рублей.

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