Электронные платежи в расчетах татарстанцев обогнали по популярности наличные

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Владеющие банковскими картами татарстанцы в 8 из 10 случаев используют их для совершения покупок, а не снятия наличных. Такие данные по итогам I полугодия 2019 года в беседе с журналистами ИА «Татар-информ» озвучила заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России Диляра Хабибуллина.

«В Татарстане прослеживается устойчивая динамика роста доли безналичных платежей. Жители все реже снимают деньги в банкоматах. По итогам первого полугодия текущего года покупки с использованием банковских карт занимают почти 87% от общего числа операций по ним, соответственно, 13% — снятие наличных», — сообщила Диляра Хабибуллина.

По ее словам, активному росту безналичных расчетов способствует развитие платежной инфраструктуры, а также ставшие популярными в последнее время мобильные приложения и различные программы лояльности банков — кэшбэк, бонусы и проценты на остаток по счету.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.