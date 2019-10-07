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Татар-информ

8 октября 2019, 05:07

Общество

Два пестречинских событийных фестиваля вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards

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Общество

Два пестречинских событийных фестиваля вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards

Фото: Исполком пестречинского района

В региональном этапе приняло участие 310 проектов из 19 регионов России. К защите допустили 176 событийных фестивалей.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Пестречинский фестиваль «Скорлупино» занял первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма». А фестиваль «Военные игры "Элбэдэн"» – третье в категории «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Об этом сообщает пресс-служба исполкома Пестречинского района.

В региональном этапе приняло участие 310 проектов из 19 регионов России. К защите допустили 176 событийных фестивалей. Татарстан представляли 24 проекта. Только Пестречинский район презентовал сразу три проекта, два из которых уже популярны у публики.

На финале национальной премии Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов, которая прошла в городе Балаково, пестречинцы – организаторы фестивалей «Скорлупино» и «Военные игры "Элбэдэн"» – дважды поднимались на сцену.

Наиля Тазиева, организатор и автор пестречинских фестивалей, рассказала, что с 2016 года фестиваль «Скорлупино» уже дважды становился обладателем гран-при. Другой фестиваль – «Военные игры "Элбэдэн"», в прошлом году успешно дебютировавший в номинации «Лучшая идея», на этот раз занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». Конкурентами пестречинскому событию в этой категории стали фестивали, которые уже проводятся на протяжении 10-12 лет.

Организатор фестивалей отметила, что идеей презентации события стало не только стремление показать масштаб реконструкции двух битв, но и подчеркнуть вовлеченность населения в этот проект. «Рассказали о том, как сохраняется и передается память о Петре Михайловиче Гаврилове, в честь которого проводится этот фестиваль», – поделилась Наиля Тазиева.

В общенациональном фестивале в категории «Лучшая идея туристического события» был презентовал новый проект «Время новых героев». Данный фестиваль посвящен истории Пестречинского района до XV века – здесь будут представлены бои на мечах, стрельба из лука, конные сражения и многое другое.

Теперь команда Пестречинского района готовится представить свои проекты на Всероссийском финале национальной премии, которая состоится с 15 по 17 ноября в Самаре.

 

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