Мензелинский драмтеатр представит два спектакля на сцене «Москонцерт Холла»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). 22 и 23 октября в столичном зале «Москонцерт Холл» пройдут гастроли Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



22 октября состоится премьерный показ музыкальной комедии «Кыз урлау» («Похищение девушки») драматурга Мустая Карима. В основе сюжета главный герой – незадачливый сельский жених и его товарищи решают похитить несговорчивую красавицу из родительского дома. Молодые люди уверены, что подобный «подвиг» сможет растопить девичье сердце. Но все оказалось совсем не так.





Комедия изобилует национальными танцами, песнями и мелодиями курая.



23 октября зрителям представят трагедию Гусейна Джавида «Иблис» («Дьявол»). Главными героями спектакля являются два брата — Ариф и Васиф, когда-то разлученные. Они не узнают друг друга и начинают соперничать из-за женщины. Один из ревности убивает другого. В итоге дьявол дает одному из персонажей зеркало и заставляет посмотреть на самого себя. Постановка заставляет задуматься о человеческих слабостях и искушениях.



Спектакль «Иблис» («Дьявол») стала лауреатом театральной премии «Тантана» в номинации «Событие года», участник и дипломант XVI фестиваля «Театры малых городов России».

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