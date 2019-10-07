В финал КВН Лиги работающей молодежи в Автограде пробилось пять команд

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В зале ДК «КАМАЗ» города Набережные Челны с состоялся полуфинал юбилейного сезона КВН Лиги работающей молодежи, в котором приняли участие девять команд работников предприятий и организаций Автограда, сообщают организаторы.

Коллективам предстояло продемонстрировать юмор и находчивость в традиционном для КВН конкурсе «Приветствие» и «Конкурсе одной песни», где «кавээнщики» смешили зал юмористическими композициями.

Самыми запоминающимися моментами игры были безупречная актерская игра Павла («Папаши» – ООО «ЦФ КАМА»), завоевавшая номинацию «Лучшая мужская роль», и Регины («RD Ремдизель»), победившая в номинации «Лучшая женская роль». «Папаши» также покорили зал «Лучшей шуткой» про бизнес-тренера.

Самая сложная задача выпала жюри, в состав которого вошли: замначальника управления образования по делам молодежи, начальник отдела по работе с молодежью исполкома Расим Хафизов, ветеран челнинского КВН, обладатель абсолютного чувства юмора Александр Степанов, основатель студенческой Лиги КВН Автограда Вячеслав Макаров и другие.

До заключительного этапа добрались пять команд. По итогам игры в финал прошли «RD Ремдизель», АО «Ремдизель»; «Папаши» ООО «ЦФ КАМА»; «Сборная Немалых Заводов»; «Коктейль», ООО «Челны-Бройлер»; «Мы из центра», НТЦ ПАО «КАМАЗ».

Игра прошла при поддержке Управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов, Управления экономического развития и поддержки предпринимательства Набережных Челнов, Совета молодежи предприятий и организаций Набережных Челнов и Молодежного центра «Заман».

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