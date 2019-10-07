У заинских студентов 60+ начался новый учебный год

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Заинске при Доме детского творчества в рамках университета третьего возраста открылись курсы компьютерной грамотности. 16 студентов в возрасте от 60 лет начали обучение по компьютерной грамотности, передает «Заинск-информ».



В числе первых на курсы записалась одна из активисток города – пенсионерка Надежда Жайляева – председатель ТОС «Центральный» и член клуба «Пульс». Об учебе она узнала из местной газеты, потом обратилась в Заинское управление Пенсионного фонда России и была зачислена в университет третьего возраста. Сегодня планов у «студентки» очень много.

Надежда Федоровна отмечает, что знание компьютера ей необходимо на работе, так как все отчетности и другие документы создаются на компьютере. «Готовый отчет намного удобнее и быстрее отправлять по электронной почте. Экономия времени», – поделилась представительница «серебряного» возраста.



Надежда Федоровна признается, что она еще совсем «не продвинутый» пользователь. Женщина пришла на курсы, чтобы научиться элементарным вещам: включать и выключать ноутбук, создавать документ, сохранять его, печатать и пользоваться Интернетом.

Также пенсионерка планирует научиться пользоваться электронными услугами: оплачивать счета, записываться на прием к врачу, узнавать о начислении пенсии, не выходя из дома. Кроме того, Надежда Федоровна любит читать российские или зарубежные новости, не оставляет без внимания и местную прессу, увлекается рецептами разных блюд.



Специалист дома детского творчества Куприян Ермаков отметил, что постепенно «студенты» освоят все офисные программы. Но, в первую очередь, обучение направлено на увеличение числа татарстанцев пожилого возраста, получающих государственные и муниципальные услуги через Интернет. Поэтому и упор делается на знакомство пенсионеров с электронными услугами, чтобы у каждого из них появились личные кабинеты.



«Работать с ними одно удовольствие, потому что они усидчивые, терпеливые, любознательные», – отметил специалист.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.