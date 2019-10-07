В Альметьевске установлен памятник народной артистке РТ Закие Туишевой

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). На мусульманском кладбище в Альметьевске установлен памятник народной артистке РТ, известному режиссеру, ветерану Великой Отечественной войны Закие Туишевой. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Почетный гражданин Альметьевска Закия Туишева скончалась 26 декабря 2018 года. Актриса прожила долгую и наполненную событиями жизнь. Творческая судьба Закии Туишевой является образцом самоотверженной отдачи актрисы, целиком посвятившей себя передвижному театру. Она выступала на площадках, обезображенных от артобстрелов и бомбежек.



Окончив Казанское театральное училище, девушка пошла добровольцем на фронт. После войны работала в Республиканском передвижном и Мамадышском колхозно-совхозном театрах, а в 1951 году перешла в Альметьевский драмтеатр в качестве актрисы. С 1966 года ей доверили пост режиссера-постановщика, на котором она проработала до ухода на заслуженный отдых.



По просьбе коллектива, когда театр стал переживать творческий кризис, в 1990 году она вновь вернулась в театр уже в качестве главного режиссера.



Закия Туишева является автором сорока спектаклей. Творческий почерк Туишевой – ясен и открыт. Главные его черты – сочетание лирического начала с жизненной достоверностью. Уже в первые годы работы в театре у нее проявилась тяга к самостоятельной режиссерской разработке своих ролей.



Закия Туишева всегда была патриотом своего театра. В его творческих успехах немалая доля и ее заслуги. Многие годы она «держала» основные роли в репертуаре театра.



В год 60-летия Победы, в 2005 году (60-й сезон Альметьевского театра), Закия Туишева одержала победу в республиканском конкурсе «Женщина года» в номинации «Женщина – культура и духовность».

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