Жители Альметьевска и Нижнекамска смогут попасть на прием к детскому омбудсмену без записи

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Жители Альметьевска и Нижнекамска смогут попасть на прием к детскому омбудсмену республики. Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина встретится татарстанцами в Альметьевске 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Вместе с омбудсменом на вопросы заявителей ответят представители министерств и ведомств, в том числе прокуратуры, адвокаты и другие.



В рамках Дня правовой помощи можно будет получить консультации по вопросам: соблюдение права ребенка на жизнь, на защиту от жестокого обращения, насилия и на безопасность; соблюдение права ребенка на охрану здоровья и здоровое развитие; соблюдение права ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе по вопросам деятельности органов опеки и попечительства.



Также гости смогут задать вопросы по соблюдению прав и законных интересов ребенка в сфере образования; прав на социальное обеспечение; соблюдение жилищных, иных имущественных прав и законных интересов ребенка.



Прием состоится в ДК «Нефтьче» с 11.00 до 15.00.

«Запись на прием не требуется», – отмечает источник.

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