(Набережные Челны, 7 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский театр выступит на сцене Театра наций со спектаклем «Собачье сердце», об этом сообщил начальник Управления культуры исполкома Автограда Румиль Карамиев.

Русский драматический театр «Мастеровые» открыл свой 45-й юбилейный творческий сезон премьерным спектаклем «Три сестры» по пьесе Антона Чехова в постановке главного режиссера театра Дениса Хусниярова. Автором сценографии и костюмов выступила главный художник театра Елена Сорочайкина, художником по свету — петербуржский художник по свету Игорь Фомин.

«"Три сестры" в "Мастеровых" — это спектакль для зрителя, готового погрузиться в Чехова. Это эксперимент, исследование чеховской природы посредством режиссуры, актерской игры, ощущения от русской истории и того времени, когда творил великий писатель», — считают в театре.

Сценические эксперименты «Мастеровых» находят отклик не только у публики, но и у театральных авторитетов. Доказательством тому является Гран-при IV межрегионального фестиваля «Волга театральная», который достался челнинской труппе за спектакль «Варшавская мелодия». Эту постановку некоторые зрители, судя по их отзывам, считают одной потрясающей метафорой о любви.

Много новаторских решений челнинский театр воплотил при работе над спектаклем «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову. И опять, по мнению знатоков театра, челнинцы «попали в яблочко». Этой весной «Мастеровые» выступят с этим спектаклем на сцене Театра наций. Это почётное право артисты Автограда получили благодаря победе на престижном фестивале театров малых городов России.

В новом сезоне «Мастеровые» приготовили сюрприз и для юных челнинцев. Их ждет встреча с «Влюбленным лисёнком». Автором постановки по мотивам сказочной повести Яна Экхольма выступил петербуржский режиссер Вадим Романов. Премьера намечена на 15 декабря.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.