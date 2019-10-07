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Татар-информ

7 октября 2019, 22:04

Экономика и финансы

В исполкоме Автограда определились с основными дорожными работами на 2020 год

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Экономика и финансы

В исполкоме Автограда определились с основными дорожными работами на 2020 год

За последние пять лет на дорожные работы город из бюджета всех уровней получил более 10 млрд рублей.

(Набережные Челны, 7 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В исполкоме Автограда определились с основными дорожными работами на 2020 год. Объекты, которые построят и капитально отремонтируют в следующем году, озвучили на совещании, посвященном подведению итогов дорожных работ в городе.

 

По словам заместителя руководителя исполкома города Ильи Зуева, за последние пять лет на дорожные работы город из бюджета всех уровней получил более 10 млрд рублей. Благодаря участию в федеральных программах число ДТП в Челнах снизилось на 43%.

В текущем году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Автограде отремонтировали центральную магистраль. Капитальным ремонтом дорожники охватили: улицу Абдуллы Алиша, проспекты Мира и Набережночелнинский, Мусы Джалиля, а также Альметьевский тракт.

Работы выполнило ЗАО «Трест Камдорстрой». Стоимость проекта составила 1 млрд 360 млн рублей, общая протяженность отремонтированных дорог — более 37 км.

Как сообщил на совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, на достигнутом останавливаться никто не собирается. У города в части обновления дорог — непочатый край работ. В число приоритетных задач входят строительство дороги в 63-м комплексе, появление двух развязок на пересечении Старосармановской улицы и Первой автодороги, а также на Орловском кольце. Основной же «финансовый удар» в следующем году будет направлен на продолжение проспекта Московского и строительство там же мостового перехода.

«Еще одной глобальной задачей на 2020 год для нас станет капитальный ремонт внутриквартальных дорог. Здесь мы большие надежды возлагаем на программу „Наш двор“. Если мы сможем междворовые дороги по качеству поднять до уровня магистральных, то это будет большим достижением. Объем работ предстоит большой. Подготовку к ним нужно начинать уже сейчас», — заметил глава Автограда.

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