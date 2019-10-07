Более 20 тыс. казанцев приняли участие в традиционном массовом забеге

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Казани прошел традиционный Фестиваль бега, который объединил в этом году «Кросс нации» и Казанский полумарафон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В этом году в массовом забеге приняли участие более 20 тыс. казанцев. Дистанцию в 3 км преодолели школьники, учащиеся детско-юношеских спортивных школ, студенты высших и средних специальных учебных заведений, спортсмены, ветераны спорта, работники государственных и общественных организаций.

В программу «Кросса нации» традиционно входят забеги по нормативам ГТО – на 2 и 3 км. Так, среди юношей лучшим здесь стал Искандер Кабиров, а среди девушек – Анастасия Вилохина.

В забеге руководителей на дистанцию 2 км первыми пришли к финишу исполняющий обязанности министра культуры РТ Юлия Адгамова и министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

На более длинных расстояниях лучший результат показали Антон Тингаев, преодолевший расстояние в 10 км за 30 мин. 38 сек, и Екатерина Ивонина, затратившая на прохождение дистанции 34 мин. 11 сек. Полумарафонскую дистанцию – 21 км за минимальное время среди мужчин – 1 час 8 мин. 58 сек – пробежал Алексей Александров, а среди женщин за 1 час 15 мин. 50 сек – Анастасия Слепнева.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.



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