Казанцев приглашают принять участие в медиаконкурсе «Мы – это мир!»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Молодых казанцев в возрасте от 18 до 30 лет, а также творческие коллективы города приглашают принять участие в медиаконкурсе «Мы – это мир!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Работы на конкурс можно представить в одной из пяти номинаций: «Текстовые работы», «Видеоработы», «Фотоработы», «Мемы» и «Стикеры». Участникам для участия будут предложены такие темы как «Из поколения в поколение», «Есть, чем гордиться», «Один день из жизни Республики Татарстан», «Родной край – родной дом», «В чьих руках будущее?» и другие.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом этапе, который пройдет с сентября по декабрь, конкурсанты обдумывают тему и саму работу и формируют заявку. На втором этапе экспертное жюри определит участников, прошедших первый отбор. По итогам отбора победителей наградят дипломами и памятными призами.

В этом году для всех участников конкурса подготовят бесплатные занятия, где преподаватель в выбранном участником направлении даст реальные знания и советы. С участниками медиаконкурса поработают профессиональный коуч-тренер Гульфия Мутугуллина, motion-дизайнер & SMM-менеджер Эдгар Мавликеев, блогер и фотограф Марина Маннанова и многие другие.

Положение и заявка на участие в медиаконкурсе «Мы – это мир!» доступны на сайте проекта.



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