В этом году на фестивале «Yзгәреш җиле» выступят 16 исполнителей из трех предыдущих сезонов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). IV Фестиваль татарской песни «Ветер перемен» или «Yзгәреш җиле» пройдет с 28 по 29 ноября. На нем выступят 16 исполнителей из трех предыдущих сезонов. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета им. Мусы Джалиля.

«28, 29 ноября 2019 г. на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля в четвертый раз пройдет IV Фестиваль татарской песни „Yзгәреш җиле“ („Ветер перемен“)», — сообщает пресс-служба.

В этом году в проекте выступят 16 певцов из трех сезонов, в том числе Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, Артур и Эльза Исламовы, Ксения Коробкова, Ильнар Миранов, Амир Ахмадишин. Все артисты исполнят песни на татарском языке в современных аранжировках под аккомпанемент симфо-джазового оркестра под руководством дирижера Станислава Курбацкого.

Музыкальным руководителем постановки вновь стал музыкант Вадим Эйленкриг из Москвы. Над светом шоу работает московская компания «Q-Stage». К тому же в фестивале примет участие московский балет «Street Jazz» под руководством Сергея Мандрика.

В течение всего года с участниками фестиваля репетируют педагоги по вокалу — Венера Ганеева, Алексей и Ксения Коробковы. Сценические репетиции проходили в апреле и июле, а генеральные репетиции стартуют в ноябре.

«Возможно, концертный фестиваль 2019 года будет заключительным, потому что на следующий год планируется новый проект, и скорее всего — это будет мюзикл», — сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

Также, 17 января 2020 года концерт фестиваля состоится в знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Первый фестиваль «Ветер перемен» или «Yзгәреш җиле» состоялся в ноябре 2016 года, идея его создания принадлежит Президенту РТ Рустаму Минниханову.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.