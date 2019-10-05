Сборная России несет потери на первенстве мира по бадминтону в Казани

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня в Казани прошел первый игровой день индивидуального первенства мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет. В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 54 стран мира. Соревнования выявят сильнейших в одиночных и парных турнирах, а также в турнире смешанных пар.

Все матчи играются на выбывание, и российская сборная уже понесла первые потери. Из шести спортсменов-личников борьбу продолжают лишь две девушки: Мария Голубева уверенно обыграла Габию Макуте из Литвы – 2:0 (21:7, 21:6), а Анастасия Шаповалова англичанку Аббигейл Харрис – 2:0 (21:17, 21:8). А вот для остальных четверых спортсменов (Илья Ким, Георгий Карпов, Георгий Лебедев и Виктория Козырева) личный турнир уже завершен. Свои матчи они проиграли.

Выбыла из борьбы за медали и мужская пара игроков: представители Татарстана Таймаз Гареев и Тимур Валиуллин в упорном поединке уступили дуэту датчан Уилльям Бое–Мадс Вестергаард 1:2 (18:21, 21:19, 16:21). Другая пара россиян – Георгий Лебедев и Егро Холкин – сыграет завтра с дуэтом из Тайваня. Также завтра на корты выйдут женские пары и смешанные дуэты.

Индивидуальное первенство продолжится в Казани до воскресенья, 13 октября, когда будут сыграны финалы во всех личных и парных турнирах, а также в соревновании среди смешанных дуэтов. Напомним, что победителем командного первенства мира по бадминтону среди юниоров до 19 лет стала сборная Индонезии, которая в минувшую субботу в финале обыграла команду Китая (3:1).

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