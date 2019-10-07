(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В МВД по РТ выясняют обстоятельства гибели полицейского в одном из зданий ведомства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«7 октября в одном из зданий МВД по Республике Татарстан сотрудник полиции причинил себе огнестрельное ранение, выстрелив из табельного оружия», – рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ.

Медики скорой оказали мужчине всю необходимую помощь, но, несмотря на все усилия, он скончался по пути в больницу.

По факту гибели полицейского создана комиссия под руководством замминистра МВД по РТ Алексея Завгороднего. Проводится служебная проверка.



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