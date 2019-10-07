Минтимер Шаймиев: На сегодня работы по строительству полилингвального комплекса идут по графику

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Казанском Кремле прошло совещание по вопросам проектирования и строительства объектов первого полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Совещание по вопросам проектирования и возведения новых объектов комплекса провел Государственный Советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам Минтимера Шаймиева, на сегодняшний день все работы идут по графику.

Заместитель Премьер-министра – министр образования и науки РТ Рафис Бурганов представил на совещании структуру первого полилингвального комплекса: «Начальная школа на 600 человек (реконструируемое здание МАОУ СОШ № 165 по ул. Бичурина), билингвальная школа на 800 человек (пристрой к МАОУ СОШ № 165 по ул. Бичурина), полилингвальная школа на 1224 человека по ул. Бондаренко, а также интернат на 240 человек по ул. Бондаренко, загородный круглогодичный Центр дополнительного образования в Арском районе РТ». Также он отметил, что во взаимодействии с полилингвальным образовательным комплексом будут работать и полилингвальные детские сады.

В совещании также приняли участие министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор Республиканского Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, заместитель Руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов, директор ГКУ «ГИСУ РТ» Марат Айзатуллин, генеральный директор ГУП «ТИГП» Адель Хуснутдинов, генеральный директор ООО «Грань» Леонид Анисимов, директор СОШ №165 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани Айдар Шамсутдинов и другие официальные лица.



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