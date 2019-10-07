В Арске провели сельхозярмарку, посвященную декаде пожилого человека

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). На ярмарочной площади Арска состоялась ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции, посвященная декаде пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.



Местные сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, ведущие личные подсобные хозяйства, и садоводы-любители представили свою продукцию.



Посетители ярмарки могли купить мясо, рыбу, молоко, творог, сметану, сыр, домашних кур, колбасу, зелень, овощи, фрукты и кондитерские изделия. А также продукцию для сельскохозяйственных нужд – сено, солому, дрова и многое другое.



Производители нашли покупателей для своего товара, а те, в свою очередь, хорошую экологически чистую продукцию.



Специалисты отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ провели для местных жителей консультации о нарушении прав потребителей на ярмарках. Они раздали буклеты о защите прав потребителей и визитные карточки с контактными номерами Арского территориального органа Госалкогольинспекции РТ.

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