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Татар-информ

7 октября 2019, 21:04

Сельское хозяйство

В Арске провели сельхозярмарку, посвященную декаде пожилого человека

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Сельское хозяйство

В Арске провели сельхозярмарку, посвященную декаде пожилого человека

Фото: gosalcogol.tatar.ru

Местные сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, ведущие личные подсобные хозяйства, и садоводы представили свою продукцию.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). На ярмарочной площади Арска состоялась ярмарка по реализации сельскохозяйственной продукции, посвященная декаде пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.

Местные сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели, ведущие личные подсобные хозяйства, и садоводы-любители представили свою продукцию.

Посетители ярмарки могли купить мясо, рыбу, молоко, творог, сметану, сыр, домашних кур, колбасу, зелень, овощи, фрукты и кондитерские изделия. А также продукцию для сельскохозяйственных нужд – сено, солому, дрова и многое другое.

Производители нашли покупателей для своего товара, а те, в свою очередь, хорошую экологически чистую продукцию.

Специалисты отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ провели для местных жителей консультации о нарушении прав потребителей на ярмарках. Они раздали буклеты о защите прав потребителей и визитные карточки с контактными номерами Арского территориального органа Госалкогольинспекции РТ.

 

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