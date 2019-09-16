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Татар-информ

7 октября 2019, 18:51

Происшествия

Требовали 15 млн, угрожая расправой: бизнесмен едва не стал жертвой убийц казанского обнальщика

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Происшествия

Требовали 15 млн, угрожая расправой: бизнесмен едва не стал жертвой убийц казанского обнальщика

Фото: архив/Елена Кривопатре, Гульнара Аухадиева

Участники ОПГ «Калуга» выслушали обвинение по делу об убийстве обнальщика в Константиновке.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Гульнара Аухадиева). Убитый в Казани обнальщик был не единственной жертвой участников ОПГ «Калуга». Сегодня в Верховном суде Татарстана зачитали обвинительное заключение «калужским», которые в декабре 2017 года убили и обокрали обнальщика в Константиновке.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что задержаны семеро подозреваемых в убийстве обнальщика в Константиновке.

По данным следствия, 18 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Интернациональная двое неизвестных в масках расстреляли мужчину и скрылись с его портфелем, в котором находились два миллионами рублей.

Основным мотивом преступления стала незаконная банковская деятельность убитого – Раис Ахмадуллин занимался «обналом» и периодически возил с собой крупные суммы денег. В тот роковой день портфель с наличностью стал добычей злоумышленников.

Вскоре оперативникам удалось выйти на след подозреваемых. Ими, по данным пресс-службы МВД по РТ, оказались участники ОПГ «Калуга» которые, как выяснило следствие, причастны и к другим преступлениям.

По информации гособвинения, с 2014 по 2018 год «калужские» совершили множество тяжких и особо тяжких преступлений. Андрея Мархачева, Азата Садрутдинова, Марата Муллина, Михаила Кореева, Динара Гибадуллина, Айдара Сазгутдинова и Искандера Газикашева обвиняют в групповом убийстве, разбое, вымогательствах и незаконном хранении и перевозке оружия, а также в сбыте, хранении и потреблении наркотиков.

При задержании у них изъяли целый арсенал – огнестрельное оружие, патроны, наручники, маски и самодельный глушитель. Однако, как выяснилось, орудие убийства обнальщика – два пистолета – «калужские» распилили и утопили в Меше.

По мнению следствия, лидером ОПГ «Калуга» являлся Марат Муллин. Именно он распределял роли в группировке, подыскивал «жертв», разрабатывал преступные операции и руководил ими.

О незаконном и прибыльном бизнесе Раиса Ахмадуллина «калужские» узнали еще летом 2017 и установили за ним слежку. Из материалов дела следует, что один из участников ОПГ в назначенный день поджидал жертву в подъезде. Второй сидел в машине перед домом и должен был проследовать за жертвой в подъезд.

Ахмадуллин с женой подъехали к дому и вошли в подъезд. Тот, что был внутри, выстрелил из травмата – планировалось припугнуть и забрать портфель, но обнальщик оказал сопротивление. В этот момент в подъезд вошел еще один преступник, который выстрелил Ахмадуллину в спину уже из огнестрельного оружия.

Супругу погибшего злоумышленники не тронули, забрали портфель с деньгами и скрылись. Ахмадуллин от полученных травм скончался на месте.

По материалам дела, Ахмадуллин – не единственная жертва подсудимых. Так под влияние «калужских» попали еще несколько бизнесменов, у которых систематически вымогались крупные суммы денег. Так, пятерых подсудимых подозревают в причастности к похищению питерского бизнесмена Кузнецова. У него «калужские», угрожая расправой, вымогали 15 млн рублей и авто. Злоумышленники похитили предпринимателя, перевозили его с одного места на другое, систематически избивая и требуя деньги. Устав от побоев и поняв, что его так просто не отпустят, Квузнецов убедил похитителей отпустить его на пару дней в Санкт-Петербург для продажи квартиры. Деньги от сделки он пообещал отдать преступникам. Кузнецова отпустили, определив предварительно время и дату встречи, на которую бизнесмен должен был приехать с деньгами.

На суд Кузнецов и еще несколько пострадавших от «калужских» не пришли, однако прислали письменное объяснение о согласии проведения слушаний без их участия и личного присутствия.

На заседании подсудимые вели себя достаточно уверенно и сдержанно, на вопросы судьи отвечали спокойно, однако придерживались одной позиции.
«Вину не признаю», – повторяли они один за другим. Лишь Андрей Мархачев, Азат Садрутдинов и Айдар Сазгутдинов частично признали свою вину по некоторым эпизодам.

Следующее судебное заседание по нашумевшему делу об убийстве обнальщика назначено на 10 октября.
 

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