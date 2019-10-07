Шесть нижнекамок посетили Каталонию в качестве поощрения за работу с жильцами многоэтажек

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Старшая по дому в Нижнекамске Фарида Нигматзянова рассказала о поездке в Каталонию, которую для нее и еще пятерых женщин организовал муниципалитет, – в качестве поощрения за работу с жильцами многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.





Дли жительниц Нижнекамска поездка стала не только отпуском, но и командировкой. Нижнекамки набрались опыта в одном из самых «добрососедских» городов Европы. «В Барселоне очень активно развито вовлечение местных жителей в жизнь своих улиц и дворов», – пояснил поездку местных жительниц Айдар Метшин.





Барселона является одним из старейших городов мира, ему более 2 тысяч лет. Город находится между Балеарским морем и горным хребтом, так что просторных площадей для градостроения там нет. Население составляет 1,3 млн человек.





По словам рассказчицы, в огромных круглых контейнерах посажены разные деревья, их можно переставить, если нужно, и таким образом улучшать озеленение улиц и площадей. Понравились нижнекамкам и красные велосипеды, стоящие в специальных парковках. Можно подойти, выбрать себе велосипед, оплатить рядом в терминале и поехать по своим делам. Но такая услуга предназначена только для жителей Барселоны.





Живые дома, со слов докладчицы, своеобразные, они как кубики, квадратики, и их двери выходят прямо на тротуары. Больше всего нижнекамок поразили двери – они сделаны из разных материалов: стеклянные, деревянные. «Мы шли и все время заглядывали в фойе: там очень красиво, чисто, и цветы», – поделилась впечатлениями нижнекамка.





Сама Фарида Нигматзянова приехала учиться в Нижнекамск в 16 лет – 1968 году. И с того времени влюбилась в город, у нее ни разу не возникла мысль уехать отсюда. «Город наш красивый, зеленый, просторный. Радуют наши скверы, даже белочки в парках родными кажутся, потому что доверяют, едят с руки», – рассказала о своей любви жительница Нижнекамска.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.