В Челнах осудили семерых наркокурьеров, руководил которыми некий Диего Армандо

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах осудили семерых наркокурьеров, руководил которыми человек с псевдонимом Диего Армандо. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что с января по август 2017 года фигуранты дела совместно с неустановленным лицом, использующим псевдоним Диего Армандо, организовали незаконный сбыт наркотических средств на территории Татарстана, Башкортостана, а также Курской и Волгоградской областей», – рассказал Галиев.

Наркокурьеры получали сведения о крупных партиях наркотиков от кураторов, забирали их, фасовали по разовым дозам и развозили по тайникам-закладкам.

В августе 2017 года семерых членов группы задержали. Во время обысков у них было изъято порядка 12 кг наркотиков.

Наркокурьеров признали виновными по статьям «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в особо крупном размере». Суд приговорил всех фигурантов дела к лишению свободы на срок от 6,5 до 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



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