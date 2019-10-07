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Дмитрий Киселев

7 октября 2019, 17:30

Политика

Ольга Павлова: Если спортсмен уходит в вышестоящую организацию, тренер должен получать компенсацию

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Политика

Ольга Павлова: Если спортсмен уходит в вышестоящую организацию, тренер должен получать компенсацию

Фото: архив/Султан Исхаков

В Казани прошла встреча актива Федерации профсоюзов Республики Татарстан с Правительством Республики Татарстан.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Кабинете Министров Татарстана прошла встреча профсоюзного актива Федерации профсоюзов РТ с Правительством республики. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ от Татарстана, член Комитета Государственного Совета РТ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Одним из обсуждаемых стал законопроект, направленный на защиту трудовых прав тренеров, осуществляющих спортивную подготовку спортсмена.

«Одно из нарушений трудовых прав тренерского состава, когда спортсмен уходит от тренера в другой регион, в вышестоящую организацию, и тренер никакую компенсацию за воспитание этого спортсмена не получает. Это надо в корне менять», - пояснила парламентарий.

Депутат рассказала о готовящихся поправках в законодательство, которые будут предусматривать стимулирующую выплату тренерскому составу за переход подготовленного ими спортсмена в вышестоящую организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. В случае, если спортсмен тренировался у тренера не менее 2 лет и достиг высоких результатов на соревнованиях международного уровня, то данный тренер имеет право получать стимулирующие выплаты за его подготовку не менее 4 лет с момента достижения спортсменом высокого результата.

«Нам сегодня нужно обеспечить в полной мере трудовые и социальные гарантии российским тренерам. На уровне регионов РФ в этом вопросе пока идет полное рассогласование. Рулят, кто во что горазд. Кто-то выплачивает дивиденды, кто-то не выплачивает. А если выплачивают, то сколько и с каким коэффициентом. Нужно на законодательном уровне навести порядок в этом вопросе», - добавила она.

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