В Нижнекамске запустят программу софинансирования реконструкции дворов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин пообещал запустить программу софинансирования для реконструкции дворов в городе. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Муниципальный проект по самообложению станет дополнительной опцией в рамках республиканской программы «Наш двор».



На ремонт дорог, установку освещения, детских площадок, дополнительных парковок Татарстан выделит 50 млрд рублей. Деньги будут направлены на модернизацию дворов многоэтажек, построенных в республике до 2014 года.



Глава района отметил, что проект «Наш двор» кардинально преобразит придомовые территории. Возможно, у жителей появится потребность в дополнительном наполнении дворов малыми формами и элементами. И если жильцы захотят добавить в свои дворы дополнительные «фишки», муниципалитет утроит собранные средства.



«Муниципалитет готов дополнительно профинансировать программу двумя рублями на один вложенный гражданами рубль», – сообщил градоначальник.



По словам Айдара Метшина, изменения, которые произойдут, должны послужить преобразованию дворовой культуры населения, формированию добрососедских отношений и новых традиций в каждом дворе.

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