В Казани временно будут недоступны для движения транспорта улицы Максимова и 2-ая Муромская

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Казани временно будут недоступны для движения автотранспорта улицы Максимова и 2-ая Муромская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Движение транспорта ограничат по ул. Максимова на участке от улицы Карагандинская до улицы Центрально-Мариупольская и по ул. 2-я Муромская на участке от дома №118 до улицы Моисеева.

Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна и продлятся до 17 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что неудобства, связанные с перекрытием улиц Таймырская и Рыночная, продлятся до 25 октября.



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