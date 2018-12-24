Бариев об антидопинговом скандале: Спортсмены не виноваты в этих манипуляциях

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Спортсмены — наиболее пострадавшая сторона от антидопингового скандала. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ седьмого созыва Марат Бариев.

«Самое главное — не допускать такого впредь и сделать все для реабилитации российского спорта. Я считаю, что спортсмены, в первую очередь, не виноваты, что такие вещи творятся, и вот эти манипуляции, если они были, не руками спортсменов, поэтому здесь они — наиболее пострадавшая сторона», — рассказал Марат Бариев.

Он добавил, что если аргументы, которые предоставит Министерство спорта России 9 октября, окажутся неубедительными для Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других компетентных органов, россиян могут попросту отстранить от Олимпиад на 3-4 года.

«Российская сторона должна представить информацию, объяснение, почему такие проблемы, почему эти манипуляции произошли, а потом уже после рассмотрения наших аргументов будет решение. Если эти обвинения подтвердятся, что были манипуляции с пробами в московской лаборатории, то, конечно, для нас ничего хорошего в ближайшем будущем не будет, и скорее всего нас очень жестко накажут, вплоть до отстранения от участия в Олимпийских играх и так далее. Если доказать не смогут или наши аргументы, объяснения будут приняты, то никаких санкций, на мой взгляд, не будет», — уточнил депутат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за несколько дней до старта чемпионата мира в Дохе совет IAAF продлил отстранение от соревнований Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В итоге российские спортсмены не смогли выступать на ЧМ под российским флагом и вынуждены были соревноваться в нейтральном статусе. Всего допуск получили 30 россиян.

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