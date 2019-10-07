Эксперта Роспотребнадзора РТ подозревают в получении взятки за покровительство казанскому кафе

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Эксперта Роспотребнадзора РТ 37-летнюю Лилию Вазиеву подозревают в получении взятки за покровительство казанскому кафе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в октябре 2019 года во время проверки на одном из объектов общественного питания в Казани Вазиевой были выявлены нарушения, связанные с повышенным уровнем шума. После этого женщина потребовала от представителя предприятия 120 тыс. рублей за вынесение постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, а также за общее покровительство», – рассказал агентству Шептицкий.

После этого представитель кафе рассказал обо всем в полиции, и дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 4 октября во время получения денег Вазиеву задержали.

Женщине предъявлены обвинения по статье «Получение взятки». На время следствия подозреваемая будет находиться под домашним арестом.



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