Вероника Кудерметова опустилась в рейтинге сильнейших теннисисток мира

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты был опубликован сегодня на сайте Женской теннисной ассоциации. Первой ракеткой мира по-прежнему является 23-летняя Эшли Барти из Австралии.

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова на данный момент занимает 45-ю строчку в одиночном зачете. Это на 3 позиции ниже, чем ее предыдущий рейтинг. В парном разряде Вероника имеет более высокую позицию – 24-е место.

Уже завтра утром Кудерметова стартует в турнире Tianjin Open, который проходит в Китае. В 1/16 финала соревнований Вероника встретится с 26-летней Айлой Томлянович из Австралии. Теннисистки ранее не встречались между собой. Соперница казанской спортсменки занимает 50 место в рейтинге теннисисток в одиночном разряде.

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