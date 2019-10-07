Об опасности незарегистрированных фотоэпиляторов предупредил Росздравнадзор

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Незарегистрированные на территории России фотоэпиляторы могут нанести вред здоровью. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
Аппарат относится к медицинским изделиям. «Согласно действующему законодательству, на территории Российской Федерации разрешается обращение только зарегистрированных медицинских изделий: в процессе процедуры регистрации подтверждаются их эффективность, качество и безопасность», – говорится в сообщении ведомства.
Если кому-либо попадется незарегистрированный аппарат, сотрудники Росздравнадзора просят обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.