Об опасности незарегистрированных фотоэпиляторов предупредил Росздравнадзор

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Незарегистрированные на территории России фотоэпиляторы могут нанести вред здоровью. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

Аппарат относится к медицинским изделиям. «Согласно действующему законодательству, на территории Российской Федерации разрешается обращение только зарегистрированных медицинских изделий: в процессе процедуры регистрации подтверждаются их эффективность, качество и безопасность», – говорится в сообщении ведомства.

Если кому-либо попадется незарегистрированный аппарат, сотрудники Росздравнадзора просят обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.



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