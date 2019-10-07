Свертываемость крови можно будет бесплатно проверить в Казани в День тромбоза

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Уровень свертываемости крови можно будет проверить бесплатно в Казани во Всемирный день тромбоза.
День бесплатной экспресс-диагностики — это социальная акция, которая проводится для людей, принимающих антикоагулянты. Препараты влияют на свертываемость крови, поэтому важно поддерживать правильную дозировку лекарств, чтобы тромбы не образовывались.
В Казани проверить свертываемость крови можно будет 14 октября с 09.00 до 15.00 по адресу: Вишневского 2а, поликлиника МСЧ КФУ, этаж 4, кабинет 431.
Акция пройдет в 12 городах России.