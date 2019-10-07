Из горящей квартиры в Казани бабушка с дедом спасли двоих маленьких внуков

(Казань, 7октября, «Татар-информ»). Неосторожность с огнем привела к пожару на Кул Гали в Казани, из которого дед с бабушкой спасли двоих маленьких внуков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 13.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже дома № 24/36 по Кул Гали», – уточнили в МЧС.

Прибывших пожарных встретили хозяева горящей квартиры и сообщили, что успели вынести из огня двух внуков – шести и четырех лет. Детей передали медикам «скорой» для осмотра. Соседи погорельцев смогли выйти из дома самостоятельно.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате происшествия никто не пострадал.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.