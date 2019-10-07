В Казани пройдет 29-й международный фестиваль фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Казани с 1 по 4 ноября пройдет 29-й международный фестиваль фантастики, толкиенистики и ролевых игр «Зиланткон». Местом встречи ролевиков со всей России и из других стран станет КДК им. В. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Для участников фестиваля подготовят разнообразные мастер-классы, лекции, концерты, семинары по созданию костюмов, турниры, ярмарки и костюмированные балы.

Традиционно фестиваль будет разделен на несколько тематических площадок. Гостей фестиваля ждут площадки настольных игр, музыкальная и спортивная, на которой казанцы смогут посетить соревнования по рестлингу, мастер-класс по киокушинкай и другие мероприятия. Помимо традиционных направлений, в этом году впервые состоится мастер-класс по прическам.

Гостем конвента станет мастер ролевых игр Риад Валид Мустафа из Палестины, который расскажет об истории становления и стиле ролевых игр в арабском мире.

Площадки фестиваля будут работать для всех желающих с 10.00 до 22.00. Для непосредственных участников конвента на территории КАПО им. Горбунова будет проводиться ночная программа, сообщают организаторы.



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