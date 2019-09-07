(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Казанский регбийный клуб «Стрела» завоевал бронзовые медали Высшей лиги, победив в матче за третье место вторую команду «Красного Яра» со счетом 12:0.

«Итоги мы еще не подводили, посмотрим, какую оценку нам поставит руководство. Сами себе можем поставить 3-4. Мы могли выступить лучше, но были и причины подобного выступления: в полуфинале „Енисей“ спустил 8 человек основного состава, и мы не сумели конкурировать с ними», — рассказал спортивный директор клуба Альфред Хисамов.

В следующем сезоне команда из Казани начнет свои выступления в главном чемпионате страны — Премьер-лиге. «В перерыве у нас запланировано усиление команды, но пока нужно выдохнуть и продолжать работу», — резюмировал Хисамов.

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