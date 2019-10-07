Сельхозпредприятие РТ выплатило более семи млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственное предприятие ООО «Закрома» выплатило своим сотрудникам долг в размере более 7,3 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Осуществляющее свою деятельность в отрасли сельского хозяйства ООО „Закрома“ погасило долг перед 235 работниками», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый крупный долг, выплаченный данным предприятием сельхозтруженикам Новошешминского района. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по требованию прокуратуры предприятие выплатило 285 работникам 3,5 млн рублей.



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