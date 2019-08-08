«Татнефть» вложит 16 млрд рублей в модернизацию Миннибаевского ГПЗ до 2023 года

(Альметьевск, 7 октября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Компания «Татнефть» вложит около 16 млрд рублей в модернизацию Миннибаевского газоперерабатывающего завода (МГПЗ), который обеспечивает переработку попутного газа, добываемого на месторождениях компании. Проект модернизации рассчитан до 2022 года. Об этом сообщил руководитель управления «Татнефтегазпереработка» Ильшат Шарипов.

«Всего с 2014 по 2022 год на модернизацию МГПЗ планируется потратить 16 млрд рублей. Обновлению подвергаются все элементы технологической схемы предприятия», — сказал Шарипов. По его словам, один из основных этапов — реконструкция компрессорной установки сырого газа.

«Проект реализуется с 2014 года из-за своей масштабности, из-за того, что установка находится в условиях действующего производства, и продолжается по сей день. Примерная стоимость уже реализованных технических решений оценивается в более чем 2,4 млрд рублей. Суммарно проект реконструкции этой установки оценивается в 3,5 млрд рублей. Завершение этих работ мы ожидаем в 2021 году», — пояснил Шарипов. «Значимость этой установки для всего Юго-Востока Татарстана сложно переоценить, она компримирует весь попутный нефтяной газ, добываемый компанией „Татнефть“», — добавил он.

По словам руководителя управления, на заводе также ведется реконструкция криогенной установки, введенной в 2012 году. Она позволяет отбирать этан из нефтяного газа. «Модернизация установки позволит отбирать гелий, метан, которые сейчас выбрасываются в атмосферу, и будем вовлекать эти компоненты в производство. Работу планируем завершить в 2023 году», — сообщил Шарипов.

Кроме программы модернизации, на Миннибаевском ГПЗ планируется реализовать новый инвестиционный проект по выпуску малеинового ангидрида. Сейчас это вещество не выпускается в России. Сырьем для производства малеинового ангидрида будет служить бутан, который в настоящее время отгружается в цистернах потребителям.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.