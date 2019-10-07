Больного туберкулезом заинца через суд отправили на принудительное лечение в больницу

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Больного туберкулезом 36-летнего жителя Заинска через суд отправили на принудительное лечение в больницу, сообщила ИА «Татар-информ» главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Заинский районный отдел судебных приставов поступило на исполнение решение суда о принудительной госпитализации гражданина с открытой формой туберкулеза в медицинскую противотуберкулезную организацию», – рассказала Халимова.

36-летний мужчина отказывался проходить необходимое лечение и несколько раз сбегал из больницы, тем самым создавая реальную угрозу окружающим. В связи с этим Заинская ЦРБ обратилась в суд с иском о принудительной госпитализации больного.

Судебные приставы приехали по месту жительства мужчины, но тот попытался сбежать от них. Несмотря на все попытки скрыться, больного мужчину принудительно доставили в Казанскую туберкулезную больницу, где ему предстоит пройти обследование и лечение.



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