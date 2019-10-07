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Татар-информ

7 октября 2019, 17:50

Общество

Казанцев приглашают принять участие в конгрессе «Регулирование земельно-имущественных отношений»

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Общество

Казанцев приглашают принять участие в конгрессе «Регулирование земельно-имущественных отношений»

Проводит мероприятие Агентство социально-экономического развития при активном участии Минэкономразвития России.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Жителей Казани приглашают принять участие в XXII Всероссийском конгрессе «Регулирование земельно-имущественных отношений 2019 Осень». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Формой мероприятия были выбраны лекционные занятия, дискуссии, конструктивный диалог с органами власти и юридические консультации. В рамках мероприятия планируется обсудить масштабную земельную реформу и реформу в Гражданском кодексе РФ о недвижимом имуществе, региональные особенности управления земельными ресурсами, особенности получения земли от государства, изменение вида разрешенного использования земельного участка, единую учетно-регистрационную процедуру, государственный кадастровый учет и кадастровую оценку, новые условия сноса самовольных построек, вопросы их легализации, публичный сервитут и аренду, зоны с особыми условиями использования в 2019 году, а также использование земель лесного фонда.

Мероприятие пройдет в Москве 20-21 ноября. В нем примут участие представители Минэкономразвития России, Росреестра, Комитета лесного хозяйства Московской области, министерств субъектов РФ, ведущие юристы Москвы и Московской области по вопросам землепользования.

Проводит мероприятие Агентство социально-экономического развития при активном участии Минэкономразвития России.

Всем участникам конгресса будут вручены сертификаты. С программой и формой для заявки можно ознакомиться по ссылке.
 

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