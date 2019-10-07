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Татар-информ

7 октября 2019, 16:01

Общество

Казань вошла в топ-30 рейтинга городов России по уровню зарплат

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Общество

Казань вошла в топ-30 рейтинга городов России по уровню зарплат

В столице Татарстана на среднюю зарплату можно приобрести 2,27 потребительского набора.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Казань заняла 27-е место в рейтинге городов России по уровню заработной платы. Согласно исследованию, в столице Татарстана средняя зарплата за первые шесть месяцев 2019 года составляет 39,5 тыс. рублей. Соответствующий рейтинг опубликовало РИА Новости.

«Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,5 потребительского набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27», — говорится в сообщении.

Всего в рейтинге представлено 100 российских городов. В пятерке лидеров по уровню зарплаты находится Москва (96,9 тыс. рублей), Южно-Сахалинск (90,6), Салехард (88,0), Сургут (75,8) и Ханты-Мансийск (71,6). Замыкает список Шахты (26,6). 

Как уточнили в Министерстве экономики РТ, в рейтинге РИА Новости приведен размер среднемесячной заработной платы по Казани за минусом 13%. С учетом 13% средняя зарплата в Казани составляет 45 380 рублей.

«При этом средняя зарплата по Республике Татарстан равна 36 096 рублей. По данному показателю Татарстан находится на втором месте в ПФО после Пермского края, где средний уровень зарплат выше за счет увеличивающих коэффициентов, относящихся к северным территориям», — сообщили в пресс-службе министерства.

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