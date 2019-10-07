В райцентре Алексеевское стартовало строительство двух домов

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В поселке городского типа Алексеевское Алексеевского района стартовало строительство двух четырехквартирных домов. Площадь каждого из них составит 128,3 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

На сегодняшний день на стройплощадках по улицам Ленина и Халева, 8А ведутся работы по устройству фундаментов зданий. Планируется, что дома введут в эксплуатацию во второй половине будущего года.

В текущем году инвестиционная программа Госжилфонда при Президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. квадратных метров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Лениногорске завершилось строительство соципотечного дома на 108 квартир.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.