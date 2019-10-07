Уходя от столкновения на трассе в РТ, иномарка перевернулась в кювет, три человека в больнице

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Уходя от столкновения на трассе в Татарстане, иномарка вылетела с дороги и перевернулась, три человека в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне около четырех часов вечера на 9-м км автодороги Шереметьевка – Елантово в Нижнекамском районе водитель "Лады" 14-й модели при перестроении не предоставил преимущество автомобилю "Рено". Водитель иномарки, уходя от столкновения, выехал с дороги на обочину, и автомобиль опрокинулся в кювет», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии различные травмы получили три пассажирки иномарки – 54-летняя женщина и две 20-летние девушки. Пострадавших на каретах скорой помощи доставили в больницу.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.