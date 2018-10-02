«Нефтехимик» проиграл во Владивостоке «Адмиралу», не забив ни одной шайбы

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В ходе дальневосточного выезда в чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» уступил во Владивостоке «Адмиралу» со счетом 0:2.

Как и в предыдущих встречах, в целом при равной борьбе нижнекамцы ошибались чуть чаще соперника, что вновь привело к поражению.

За первые 10 минут матча гости дважды нарушили правила. И со второго раза дальневосточники все-таки реализовали численное преимущество, 1:0. А вот нижнекамцы своими шансами в большинстве не воспользовались.

В начале второго периода хозяева удвоили свое преимущество, 2:0. В самом конце второй трети матча за грубый удар клюшкой матч-штраф, 5+20, удаление до конца встречи схлопотал заокеанский легионер «Адмирала» Шон Лаланд. Этот эпизод мог стать переломным в игре, но не стал. «Адмирал» спокойно довел встречу до победного для себя конца.

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Шайбы забросили: Бакош (11), Петров (24). Штраф 53-10.

После 16 матчей в активе нижнекамцев осталось 12 очков, девятое место на «Востоке». В следующем туре 9 октября в Китае «Нефтехимик» сыграет с «Куньлунем».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.