WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 октября 2019, 14:45

Экономика и финансы

Ольга Сорокина рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК

Экономика и финансы

Ольга Сорокина рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК

В конференции приняли участие представители Банка России и крупнейших страховых компаний, Дирекции скоростного сообщения РЖД и Московской биржи.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). 24 сентября 2019 года в офисе Московской биржи состоялась конференция Центрального банка РФ «Практики клиентоцентричности для долгосрочного роста страховых компаний». На мероприятии выступила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Целью конференции является предоставление возможности поделиться практиками по улучшению клиентского сервиса и внедрением лучших из них в страховом секторе. Также участники смогли поделиться опытом измерения удовлетворённости клиентов, а регулятор рекомендациями для рынка финансовых услуг по улучшению клиентского опыта, а также снижения количества жалоб от потребителей, в том числе направленных в Банк России.

Аудитории была представлена презентация по теме «Построение клиентоориентированного подхода к сервису: опыт ВСК». В ходе выступления Ольга Сорокина рассказала о влиянии клиентского сервиса на долгосрочные бизнес-показатели ВСК. Участники встречи познакомились с клиентоцентричной моделью клиентского сервиса компании, в которую входит система работы с обращениями клиентов, система контроля качества обслуживания, система непрерывных улучшений, экосистема для клиента, а также управление жизненным циклом клиента.

В конференции также приняли участие представители Банка России и крупнейших страховых компаний, таких как СК «Сбербанк страхование жизни», «Альфа Страхование», «Группа Ренессанс Страхование», «Либерти Страхование», «Капитал Лайф Страхование Жизни», «Тинькофф Страхование», а также представители Всероссийского союза страховщиков, Дирекции скоростного сообщения РЖД и Московской биржи.

«Эта конференция стала знаковой для страховой отрасли и показывает всю важность клиентоориентированного подхода в финансовом секторе, а также внимание, которое уделяет регулятор работе с потребителями страховых услуг. На протяжении почти тридцатилетней истории компании предоставление качественного клиентского сервиса и лояльность потребителей страховых услуг была и остается одной из главных стратегических задач ВСК. Мы рады, что Банк России организовал это мероприятие и предоставил возможность обмена опытом с коллегами. Уверена, лучшие практики будут внедряться компаниями, что увеличит доверие потребителей к страховой отрасли в целом», - рассказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.
 

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