Водитель иномарки погиб, сбив на трассе в Татарстане лося и вылетев в кювет

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). 60-летний водитель иномарки погиб, сбив на трассе в Татарстане лося, после чего авто вылетело в кювет. Об это ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в 17.20 на 8-м км автодороги Кузайкино – Нурлат – Черемшан 60-летний мужчина за рулем автомобиля "Шкода Октавия" при осуществлении обгона выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящего на проезжей части лося», – рассказали агентству в ведомстве.

После этого иномарка вылетела с дороги в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.



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