Профессор РАН Илья Зайцев выделил ключевым российский период исторического развития татар

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Российский историк-востоковед, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев прокомментировал предложение отмечать 11 ноября День окончания стояния на реке Угре как общероссийскую памятную дату освобождения Руси от монголо-татарского ига. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Историк выразил свое уважение к позиции Татарстана по данному вопросу. Он отметил, что главным аргументом здесь выступили «не столько достоверность фактов, их научная оценка, сколько категорическое нежелание создавать искусственные предпосылки для разобщения народов Российской Федерации».

Профессор также поддержал мнение заведующего кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений МГУ имени М. В. Ломоносова, доктора исторических наук Александра Полунова об опасности девальвации национальных праздников и памятных дат и подчеркнул необходимость деликатности при освещении исторического взаимодействия многочисленных этносов нашего государства.

Он говорит о надуманности предположения о наличии в Татарстане идеологических манипулятивных схем с историческим наследием: «ученые из академических и вузовских центров Татарстана, давно признали несостоятельным противопоставление во многом надуманных "ордынской" и "булгаристской" концепций этногенеза татарского народа, истории его государственности».

Специалисты также отметили необходимость рассматривать прошлое татарского народа в его многообразии: не только в контексте тюркского, а затем и исламского мира, но и, безусловно, многовекового тюрко-славянского симбиоза, взаимодействия на территории Евразийского континента.

Ключевым и определяющим для современных татар является российский период исторического развития, отмечают эксперты.

«Вряд ли возможно достижение некоего единообразия в многоцветной палитре истории и культуре народов России. Однако желанный консенсус заключается во взаимоуважении, в многовековых традициях неразрывного единства народов, в идеях гражданственности и патриотизма», - сказал Зайцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Государственный Совет Татарстана почти единогласно выступил против придания статуса памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре.



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