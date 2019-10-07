«Потомкам есть чему поучиться у Алексея Козина»: в Казани установили бюст Героя России

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани на территории гимназии №7 установили бюст Героя России лейтенанта Алексея Козина.

«Конечно, эмоции переполняют. Во-первых, увековечивают память моего сына, да еще в школе, в которой он учился, да еще пришли все те, кто мне помогал добиться установки этого памятника. Это, конечно, волнует. Еще радость от того, что все это будет в назидание потомкам, а им есть чему поучиться у моего сына: стойкости и мужеству, верности присяге, верности своей родине и своей России», – поделилась мама Алексея Лариса Козина.

Она поблагодарила всех, кто принимал участие в установке памятника.

«Автор проекта "Аллея героев России" – Сердюков Михаил Леонидович. Он бизнесмен, продал две квартиры для того, чтобы сделать бесплатно вот эти бюсты. Алеше он сделал пять бюстов, четвертый уже устанавливают вот здесь, еще один намечается в Краснодаре, в парке "Патриот"», - добавила Лариса Козина.

На мероприятии присутствовали ученики гимназии, военные, заместитель Премьер-министра РТ, министр образовании и науки РТ Рафис Бурганов, председатель Совета Генералов РТ Венер Салимов и другие.

«Обычный парень. Правда его одноклассники вспоминают, что он всегда был в центре внимания и был человеком, который, когда возникала спорная ситуация, говорил слова, которые решали исход дела», – вспомнил в приветственном слове глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев.

Алексей Козин родился в Казани. Он учился в школе №7, Казанском авиационном техникуме, а после поступил в Казанский Краснознаменный филиал Челябинского танкового института. В 1999 году участвовал контртеррористической операции в Северокавказском регионе, во время которой был убит. В ноябре того же года Президент России присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм. В 2001 году на доме, где жил Козин, была установлена мемориальная доска.

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