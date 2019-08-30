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Татар-информ

7 октября 2019, 15:00

Культура

На должность главного архитектора Казани претендуют четыре кандидата

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Культура

На должность главного архитектора Казани претендуют четыре кандидата

Фото: архив

Кандидаты представят на конкурсе свое видение развития столицы Татарстана и реновации территории по ул. Родина.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На должность главного архитектора города Казани претендуют четыре кандидата. Они представят свои видение развития Казани и поэтапной реновации ул. Родина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В Казанской Ратуше проходит встреча мэра Казани Ильсура Метшина с кандидатами на должность главного архитектора города. Соискатели представляют свое видение развития столицы Татарстана.

Основные кандидаты — директор ООО «АДТ» Ильсияр Тухватуллина, заместитель главного архитектора Тимур Кадыров, генеральный директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев, заместитель директора НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО».

Кандидатам до конца сентября предложили на основании градостроительного анализа дать предложения по подходам к поэтапной реновации территории по ул. Родина и создания там комфортной городской среды, а также представить свое видение развития Казани.

Открытый отбор на должность главного архитектора города Казани стартовал 22 июля 2019 года. До середины августа все желающие подавали заявку для участия в отборе на портале www.kzn.ru.

Всего на конкурс заявились 18 человек. Часть кандидатов была отклонена из-за несоответствия формальным требованиям, в том числе стажа работы и образования. 

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