В Казани на Международном фестивале театров кукол «Шомбай-fest» представят 18 спектаклей

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). В Татарском государственном театре кукол «Экият» идет активная подготовка к III Международному фестивалю театров кукол «Шомбай-fest», торжественное открытие которого состоится в Казани 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол «Экият».



В ходе фестиваля свои лучшие спектакли представят именитые коллективы из Франции, Италии, Беларуси, Башкортостана, Хакасии, Карелии, а также кукольники из Новосибирска, Красноярска, Белгорода, Курска, Оренбурга и другие.





Директор фестиваля, директор театра кукол «Экият» Роза Яппарова отметила, что всего в рамках фестиваля будет сыграно 18 спектаклей. В этом году большинство спектаклей будет представлено для взрослой аудитории. Среди них – «Кавказский меловой круг» Хакасского национального театра кукол «Сказка»; «Железо» театра кукол Республики Карелия; «Побег» Красноярского театра кукол; «Убить Кароля» покажет Пензенский областной театр «Кукольный дом»; по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Уважаемые граждане» представит Оренбургский муниципальный театр кукол «Пьеро» и другие.

Для детей будет показано всего четыре спектакля: «Спокойной ночи, мышка» (Франция), «Танец на ниточках» (Италия) и другие.



В рамках фестиваля пройдут увлекательные мастер-классы по актерскому мастерству главного режиссера Красноярского театра кукол, четырехкратного лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска» Евгения Ибрагимова и театрального критика, руководителя Всероссийской лаборатории режиссеров театров кукол Виктора Шраймана.



Спектакли оценят члены жюри, в состав которого вошли ведущие театральные критики, заслеженные работники культуры, доктора искусствоведения, режиссеры.



Жюри определит победителей по номинациям «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «За лучшее музыкальное оформление спектакля», «Новация фестиваля».



В рамках фестиваля будет работать и детское жюри, состоящее из учащихся общеобразовательных школ города Казани, заинтересованных в изучении искусства театра кукол.

Члены детского жюри самостоятельно определят победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».



Фестиваль театров кукол в столице Татарстана пройдет в третий раз с 23 по 28 октября.

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