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Татар-информ

7 октября 2019, 14:15

Экономика и финансы

АКРА присвоило ВСК кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

Экономика и финансы

АКРА присвоило ВСК кредитный рейтинг АA(RU), прогноз «Стабильный»

Кредитный рейтинг ВСК определяется сильными бизнес- и финансовым профилем при соответствующем качестве управления.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило САО «ВСК» кредитный рейтинг АА(RU), прогноз «Стабильный».
Кредитный рейтинг ВСК определяется сильными бизнес- и финансовым профилем при соответствующем качестве управления. Позитивными факторами оценки являются прочные позиции Компании на рынке и сильные операционные показатели.

САО «ВСК» возглавляет крупную страховую группу в России, занявшую 6-е место по величине страховых премий по итогам 2018 года. Помимо головной компании, группа ВСК включает в себя несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни». Обширная региональная сеть группы насчитывает 89 филиалов.

Сильный бизнес-профиль компании определен прочными рыночными позициями и сильными операционными показателями. По данным за 2018 год рыночная доля САО «ВСК» превысила 6%. Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3, владея 12%-ной долей рынка). В сегментах ДМС, страхования имущества юридических лиц, ОСАГО и прочих видов страхования САО «ВСК» входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке. Также ВСК обладает широкой географией портфеля физических лиц и высокой диверсификацией клиентской базы и каналов продаж. АКРА обращает внимание на способность Компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.

Сильная оценка операционных показателей основана на данных прогноза деятельности САО «ВСК». Комбинированный коэффициент по итогам 2018 года составил 0,92. В будущем ожидается его значение на уровне не выше 0,94. На протяжении последних двух лет темпы роста страховых премий САО «ВСК» опережали рынок. АКРА ожидает, что Компания способна сохранить темпы роста на уровне не ниже среднерыночных.
Сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Также позитивно оценены опыт и структура менеджмента, актуарная функция.
«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале на основе методологии присвоения кредитных рейтингов страховым организациям для Российской Федерации, а также основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности.

«Оценка агентства отражает как отлаженные операционные процессы и прочные позиции на рынке, так и профессионализм всей команды ВСК. Это очередное подтверждение высокой финансовой устойчивости и надежности компании, а также уровня доверия наших клиентов и партнеров», - отметил председатель Совета директоров ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.

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