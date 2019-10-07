Из «Бегишево» откроется дополнительный авиарейс в Краснодар

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Частота полетов из аэропорта «Бегишево» в Краснодар увеличится с 6 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Дополнительный, третий рейс будет выполняться по вторникам до 24 марта 2020 года. В частности, вылет из Краснодара запланирован на 1.25 с прибытием в «Бегишево» – в 3.50. Обратный вылет назначен на 5.30 с прибытием в Краснодар – в 7.55.

«Время указано местное для каждого аэропорта», – отмечается в сообщении.

Рейсы из Нижнекамска в Краснодар выполняются также по четвергам и воскресеньям по такому же расписанию.

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