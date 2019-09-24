Кызылык со всей РФ, муслюмовский гусь и азнакаевский мед: в Петербурге откроется «Татарский дворик»

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На территории Хасанского рынка в Санкт-Петербурге 19 октября по инициативе главы Азнакаевского района РТ Марселя Шайдуллина откроется «Татарский дворик». В павильоне будет представлена продукция татарстанских производителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил помощник главы Азнакаевского района Булат Шафигуллин.

«Ведем разговоры с „Индюжиной“, КФХ „Рамаевское“, Зеленодольским молочным комбинатом, ИП Рифат Мутигуллин (Мамадыш). Можно будет приобрести муслюмовских гусей, азнакаевский мед и многое другое. Среди татарстанских производителей интерес высказали также Молочный комбинат Касымовский", „Азнакай Сэте“, Комбинат школьного питания Азнакаево. Первые поставки будут где-то на сумму 1,5 млн рублей», — сказал он.

Кроме того, возможность реализовать свою продукцию получат татарстанские производители из других регионов России. К примеру, в павильоне будет представлен кызылык из Пензы, Нижнего Новгорода, Мордовии. Организаторы готовы принимать предложения от предпринимателей.

В регионах России есть большой запрос на татарскую продукцию, подчеркнул Шафигуллин. Подобные площадки планируется открыть также в Москве и Екатеринбурге.

Универсальный розничный рынок «Хасанский» расположен в Красногвардейском районе. В октябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Азнакаевским районом Республики Татарстан и Красногвардейским районом Санкт-Петербурга.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.