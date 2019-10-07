Татарстанцев приглашают к участию в международных конкурсах на семейном портале FamilyAlbum

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). На федеральном семейном портале FamilyAlbum с 1 октября стартовали международные конкурсы: «Великая Победа!», «Русская икона», «4 шага к успеху», «Хозяюшка» и «Новогодний калейдоскоп». Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Как отмечают организаторы, в этом году тематика конкурсов достаточна разнообразна. Так, в конкурсе «Великая Победа!» принимаются рисунки, а для участия в «Хозяюшке» необходимо разместить рецепт любимого семейного блюда участника.

В конкурсе «Русская икона», который впервые проводится на портале, организаторы обращаются к истории строгановской школы иконописи, открывшей красоту и поэтичность пейзажа в русской иконе.

Конкурс «4 шага к успеху» учит людей концентрироваться на поставленной цели и достигать результата. «Это могут быть комиксы, которые на одном листе должны иметь не менее четырех картинок развития событий», — говорится в сообщении.

В отличие от остальных конкурсов для участия в «Новогоднем калейдоскопе» нужно заплатить организационный сбор — 100 рублей с участника за одну работу.

В конкурсах могут участвовать все желающие. Победители будут определяться по двум категориям: интерактивное голосование и лауреаты. Все получат индивидуальные дипломы и ценные призы.

Условия конкурсов опубликованы на сайте: https://familyalbum.me

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